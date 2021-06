Schwimmen in Monheim : Mona Mare öffnet Montag für Schwimmer

Monheim Ab 14. Juni sind Bad und Saunalandschaft eingeschränkt geöffnet. Die Anfängerkurse laufen wieder. Das Bad an der Kurt-Schumacher-Straße nimmt Anmeldungen online an.

Der Besuch von Hallenbad und Sauna kann unter Corona-Bedingungen nur über das Reservierungssystem erfolgen, erläutert André Zierul, Geschäftsführer des Mona Mare. Ein negativer Test, der nicht älter als 48 Stunden ist, oder der Nachweis einer vollständigen Impfung sind verpflichtend. Anmeldungen sind grundsätzlich nur über die Homepage und nur einen Tag vorher möglich – also frühestens ab Sonntag, 13. Juni. Es besteht Maskenpflicht bis zum Bad- oder Saunabereich. Die Gastronomie ist bedingt geöffnet. Es gibt Getränke in geschlossenen Behältern und verpacktes Eis.

Die gerade gestarteten Schwimmkurse für Anfänger sind ein voller Erfolg. „Wir haben in glückliche Kinderaugen schauen können“, sagt Zierul. „Auch die DLRG und die Schwimmvereine haben begonnen, den im vergangenen Jahr aufgestauten Bedarf von Schwimmkursen abzubauen.“ Innerhalb von zwei Wochen würden so die meisten Nichtschwimmer zu Fortgeschrittenen. Auch die nächsten Schwimmkursblöcke ab 21. Juni sind bereits ausgebucht. „Weil die Nachfrage so immens ist, wird das Freizeitbad in den Sommerferien diese Angebote weiterführen,“ erläutert Sandra Groos. Die Betriebsleiterin verweist zu Details der Kurse und Anmeldeverfahren auf die Homepage des Mona Mare.