Mitteilen-Plattform : Mitteilen-Plattform der Stadt startet mit neuen Funktionen

Monheim Das Herzstück der neu strukturierten Mitteilen-Plattform ist nach wie vor die Ideenseite. Nutzer müssen sich nach dem Neustart noch einmal registrieren.

(og) Das digitale Beteiligungsformat im städtischen Mitmach-Portal ist erneuert an den Start gegangen: Ab sofort stehen Bürgern ein optimiertes Design, eine aufgeräumte Startseite und Navigation sowie praktische Funktionen zum Einbringen und Teilen ihrer Vorschläge zur Verfügung. Ideensammlung Das Herzstück der neu strukturierten Mitteilen-Plattform ist nach wie vor die Ideenseite: Dort werden alle aus der Bürgerschaft eingebrachten Vorschläge in übersichtlicher Kacheloptik angezeigt. Damit bei der Umstellung nichts verloren geht, wurden alle seit dem Start von Mitteilen im September 2018 eingegebenen Ideen, Kommentare, Unterstützungen sowie die auf Mitteilen geführten Diskussionen importiert – insgesamt waren das 197 Ideen, fünf umfangreiche Diskussionen sowie 2436 Stimmen. Mehr als 460 Bürger haben sich seit dem Start des Portals vor zwei Jahren angemeldet, teilt die Stadt mit.

Abstimmung Jede Idee, die eingebracht wird, steht fortan zwölf Wochen lang im Status „Aktiv“ zur Abstimmung. So lange haben die Ideengeber Zeit, für ihren Vorschlag die Werbetrommel zu rühren und 50 Unterstützende zu finden. Ist diese Marke erreicht, wechselt die Idee in den Status „Erfolgreich“ und wird von der Stadtverwaltung auf Umsetzung geprüft. Anschließend veröffentlicht die Verwaltung das Ergebnis und die Idee wechselt in den Status „Abgeschlossen“. Sie bleiben nachlesbar. Alle Ideen, die vor der technischen Umstellung auf Mitteilen eingegangen sind und die sich noch nicht im Status „Abgeschlossen“ befinden, stehen ab sofort nochmal zwölf Wochen lang zur Abstimmung. „Es lohnt sich also, zu stöbern“, lädt Stadtsprecher Thomas Spekowius ein.