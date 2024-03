Monheim Mitte April kommen mit dem späten Spargel die ersten Erdbeeren

(og) Monheims Landwirt Robert Bossmann rechnet mit dem ersten Spargel nicht vor Mitte April. „Unsere Böden sind schwerer, lehmiger“, erklärt er den Grund. Derzeit können man die Dämme der Spargelreihen noch nicht mit der Fräsmaschinen aufhäufeln, weil die Erde zu schwer ist. Dafür müsse es erst eine Weile trocken sein, erläutert er. Weil der Boden auf seinen Feldern in Baumberg einen hohen Lehm-Anteil hat und wenig Sand enthält, speichert er das Wasser deutlich besser, als die Böden der Spargelbauern auch am Niederrhein. Die Erde dort sei sandiger und erwärme sich deshalb schneller als der schwere Lehmboden von Bossmann. Mit der Folge, dass die Spargelernte an vielen Stellen schon beginnen kann. Der Spargel aus Baumberg braucht noch seine Zeit. In heißen, regenarmen Jahren und im Sommer sei der lehmhaltige Boden in Baumberg aber durchaus von Vorteil, räumt der Landwirt ein. „Der Spargel vertrocknet nicht so schnell, und ich brauche keine Bewässerung.“ Außerdem sei der schwere Boden reicher an Mineralien als sandige Erde. Insgesamt betrachtet, sei der Zustand und die Zusammensetzung des Bodens „wichtiger als der Saatzeitpunkt“, erläutert der Monheimer. Zurzeit wächst das beliebte Gemüse noch auf rund sieben Hektar Fläche am Ortsrand von Monheim-Baumberg.