Sport in Monheim Mitgliederzahlen der Vereine im Stadt-Sport-Verband steigen

(og) Die St. Sebastianus Schützenbruderschaft 1350 Monheim hat zum ersten Mal die jährliche Mitgliederversammlung des Stadt-Sport-Verbands Monheim (SSV) beherbergt. Der Vorsitzende René Waldeck freute sich, dass trotz des Beginns der Osterferien viele Vereinsverteter den Weg ins Schützenhaus gefunden haben, wo er Wulf Götsch zum Ehrenmitglied des Verbands ernannte. Götsch war lange Zeit in der Geschäftsführung des Verbands aktiv und kann nun seine Erfahrungen weiter einbringen. Der Vorstand berichtete über steigende Mitgliederzahlen seiner Mitgliedsvereine, die er über den Förder-Fonds der Stadt Monheim finanziell unterstützt und denen er in Sachen Kinder- und Jugendschutz informierend und beratend zur Seite steht. Jürgen Meyer vom Jugendamt der Stadt Monheim hat die Gelegenheit genutzt und Konzepte zum Kinder- und Jugendschutz vorgestellt. Dabei zeigte er Wege auf, wie Vereine damit umgehen können. Der SSV Monheim beteiligte sich an Stadtsportmeisterschaften ebenso wie an gesellschaftlichen Veranstaltungen der Stadt Monheim und freut sich über eine gute Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung wie dem Sportbüro, betont Geschäftsführer Dietmar Dehne. Auch wenn die finanzielle Bilanz rund 1500 Euro Mehrausgaben ausweist, ist Schatzmeister Reinhard Brasse zuversichtlich. Denn für 2024 sind keine besonderen Ausgaben in Sicht, so dass mit den üblichen Einnahmen ein solider Haushaltsplan vorliegt, sagt er.