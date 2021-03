Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar von Heike Schoog : Mitbewerber mit Statistenrolle

Heike.Scho og@Rheinische-Post.de Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

Wenn am Mittwoch im Rat die Besetzung der neuen Beigeordnetenstelle beschlossen wird, geschieht das in geheimer Wahl. Der Name auf der Vorlage ist noch nicht ausgefüllt. Verfahrensvorschrift? Farce? Angesichts der Vorfestlegung auf die Besetzung mit Peto-Frau Lisa Pientak, die Bürgermeister Daniel Zimmermann ganz offensiv getroffen hat, kann einem der zweite Bewerber auf die Stelle des zweiten Beigeordneten der Stadt Monheim nur leid tun.