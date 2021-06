Freiluftkonzerte ohne Auto : Mit Test zu Konzerten auf dem Schützenplatz

Konzertbesucher könne ohne Auto dem Konzert lauschen. Foto: Stadt Monheim/Steffi Behrmann

Monheim Nach den neuerlichen Lockerungen sind die Standorte der Mon-Chronik – das Aalfischereimuseum in Baumberg, das Karnevalskabinett in der Monheimer Altstadt und Hillas Leseschuppen am Ulla-Hahn-Haus an der Neustraße – ab Freitag wieder geöffnet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken