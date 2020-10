Monheim : Mehr Barrierefreiheit für Bus-Fahrgäste

Monheim Prämierte App erleichtert Blinden und Sehbehinderten die Nutzung des ÖPNV. Informationen über Abfahrtszeiten werden vorgelesen, während der Fahrt werden auch die Haltestellen angesagt.

(elm) Ob tägliches Pendeln zur Arbeitsstelle, Arzttermin oder spontane Freizeitunternehmung – ein Blick aufs Smartphone genügt und zahlreiche Fahrplan-Apps informieren komfortabel über die Abfahrtszeit an der Haltestelle. Die digitalen Abfahrtsmonitore zeigen in Echtzeit an, wann der nächste Bus kommt. An diesen Informationskanälen können allerdings Sehbehinderte und Blinde nicht teilhaben. Daher haben die Bahnen der Stadt Monheim (BSM) nun nachgebessert: Ab sofort können relevante Fahrgastinformationen des gesamten Liniennetzes der BSM in der App Dyfis Talk abgerufen werden. Sie ist kostenlos im Google Play Store sowie im Apple App Store erhältlich.