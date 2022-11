Monheim Adventsbasar Seit 50 Jahren unterstützt Gemeinde Orden in Bogota

(elm) Die Katholische Gemeinde St. Gereon richtet am Wochenende des 26./27. November im Pfarrer-Franz-Boehm-Haus ihren 50. Adventsbasar aus. Mit dem Erlös soll die Arbeit der „Schwestern vom armen Kinde Jesu“ in den Slumgebieten von Bogotá unterstützt werden. „Unsere Gemeinde unterstützt seit 50 Jahren durch die Erlöse der Adventsbasare, diverse Kollekten und viele privaten Spenden die Arbeit der Schwestern. Dabei haben sie mit ihren Hilfsangeboten die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen gefördert, die in einer von Armut und Gewalt geprägten, bildungsfernen Umgebung aufwachsen“, berichtet Barbara Thomas, die Sprecherin des Basarteams. In all ihren Schulen durchliefen die Kinder eine qualifizierte Ausbildung. Kürzlich habe die Kongregation der Schwestern eine Schule, die ursprünglich in einem sozialen Brennpunkt lag, verkaufen können. Die Situation im Viertel hatte sich so sehr verbessert, dass sie sich von dort zurückziehen konnten. Mit dem Verkaufserlös konnten sie in Cazucá, einem besonders gefährlichen Slumgebiet, investieren. Durch die politisch angespannte Lage im Nachbarland Venezuela kommen seit einiger Zeit sehr viele Flüchtlinge dorthin. Deshalb werden dort dringend Medikamente benötigt.