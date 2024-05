Volkshochschule Monheim Mit der VHS medial durchstarten

(og) Wie umfangreich die Möglichkeiten der digitalen Kommunikation sind, können Seniorinnen und Senioren bei einem gut zweistündigen Seminar am Donnerstag, 23. Mai, erfahren. Das kündigt Stadtsprecherin Tanja Bamme an. Dozentin Bettina Bartel bringt Interessierten die Welt von Whatsapp näher. Wie eine Nachricht verfasst und verschickt wird, wie das Telefonieren über Whatsapp funktioniert, was ein Status ist und wie sein eigener Standort verschickt werden kann, erfahren die Teilnehmenden in der Zeit von 16 bis 18.15 Uhr. Der Kurs mit der Nummer 24S7501 kostet elf Euro und findet in Raum 0.16 der Volkshochschule statt.