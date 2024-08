Exkursion in Monheim Hier können Teilnehmer Fledermäuse, Eulen und Co. beobachten

In lauen Sommernächten gibt es in der Natur viel zu entdecken. Gerade in der Dämmerung können diverse Tiere gut beobachtet werden. Wer das auch tun möchte, kann mit der VHS auf Exkursion gehen. Die Veranstaltung „Fledermaus, Eule und Co. – Nachttiere entdecken“ führt am Freitag, 16. August, von 19.45 Uhr bis 22 Uhr durch den Marienburgpark. Ein zweites Mal findet der Ausflug am Freitag, 23. August, von 19.45 Uhr bis 22.15 Uhr statt.