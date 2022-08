Monheim Künstlergespräch : Kuball redet über seine Lichtkunst

Monheim (elm) Seit nunmehr zwei Jahren laufen die Umbauarbeiten am Rathauscenter, das als Monheim Mitte neu erstehen soll. In Zusammenhang mit der Eröffnung der neuen Heinestraße, des Rathauscenters, des Boulevards und des Eierplatzes werden in kurzer Folge auch drei neue Kunstwerke eingeweiht.

Am Donnerstag, 1. September, ab 19 Uhr ist der Künstler in der Kunstwerkstatt Turmstraße zu Gast, um Einblicke in sein vielfältiges Schaffen zu geben. Was interessiert ihn an der Kunst im öffentlichen Stadtraum? Was fasziniert ihn an der Arbeit mit Licht und Sound? Und was erwartet die Bürger da eigentlich künftig kulturell in Monheim Mitte? Im Dialog mit der Kulturwissenschaftlerin Julia Höner, Direktorin der „Arthena Foundation / Kai 10“, haben Interessierte die Chance, den Künstler und sein Werk im Saal des Erdgeschosses in der Kunstwerkstatt schon vorab näher kennenzulernen. Der Eintritt ist frei. Um eine Anmeldung per E-Mail an kunstvermittlung@monheim.de wird gebeten.