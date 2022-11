Kunst im öffentlichen Raum Mischa Kuball bringt Licht in die Monheimer Stadtmitte

Der künstlerische Dreiklang aus Wasser, Licht und Form in der neuen Mitte Monheims wird bald komplett sein. Nach Jeppe Heins „Playground Eierplatz Monheim“ und Tony Craggs „Points of View“ bringt ab Samstag, 26. November, Mischa Kuball Licht und Sound in die Monheimer Innenstadt. Ab 17.30 Uhr wird das von ihm gestaltete Kunstwerk „monheim_cube“ am Ingeborg-Friebe-Platz eingeweiht.