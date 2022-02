In der Monheimer Altstadt : Die „Milchbar“ zieht an die Turmstraße

Natalie und Tim Seidel ziehen mit ihrer „Milchbar“ im März von der Freiheit an die Turmstraße. Die Eröffnung ist für den 19. März geplant. Foto: RP/Stadt Monheim

Monheim Während der Pandemie haben Natalie und Tim Seidel weitere Filialen eröffnet. Und in wenigen Wochen wird ihre Eisherstellung in eine neue 220 Quadratmeter große Produktionshalle am Knipprather Busch verlegt.

Ein bisschen versteckt liegt die „Milchbar“ von Natalie und Tim Seidel im früheren Bormacher Brauhaus an der Freiheit. Deshalb freut sich das Ehepaar, das im dortigen Stammhaus seit 2019 bio-zertifiziertes Speiseeis herstellt und verkauft, auch sehr auf den Umzug in ein Ladenlokal an der Turmstraße im Zentrum der Altstadt. Voraussichtlich am 19. März wird die Eröffnung sein.

„Unsere Kundschaft ist stetig größer geworden“, berichtet Tim Seidel. Und das Eisdielengeschäft lebe gerade im Sommer auch davon, für die Gäste eine schöne Außenterrasse zu haben. „An der Turmstraße haben wir jetzt drinnen und draußen deutlich mehr Platz“, berichtet er. Unter den Lindenbäumen könnten sie viele Tische aufstellen. Schon Anfang März übergibt Tina Gethmann ihr Ladenlokal „Cantina“ an die neuen Inhaber. Alles werde kinderfreundlich ausgerichtet. Tim Seidel will eine große Spielecke im Inneren ausbauen lassen und eine zusätzliche Theke installieren.

Info Neues Konzept für Bormacher Brauhaus Tante Tina Tina Gethmann, wird sich künftig auf Bistro und Laden bei „Tante Tina“ an der Turmstraße 28, konzentrieren. Bormacher Brauhaus Für das frühere Bormacher-Brauhaus, Freiheit 12, gibt es einen Wettbewerb für ein neues Konzept. SEG Die Immobilien – inklusive Eisdiele – werden durch die SEG vermarktet.

„Nat &Tim“ bieten in ihrem neuen Lokal neben Speise-Eis auch hausgemachte Limonaden und Kaffeespezialitäten an. Außerdem gibt es Bier und Wein, so dass die Biergartenatmosphäre erhalten bleibe.

Natalie Seidel variiert ihre Eissorten regelmäßig, probiert immer neue Varianten aus. Im Angebot sind aber jeweils nur zwölf Sorten zur selben Zeit. Von diesem Dutzend kreiere seine Frau immer vier ausgefallene Varianten, beispielsweise Eis mit selbst eingekochten Kirschen oder mit Schoko- und Mandelsplittern. Ihr zweites Standbein in Monheim, der Eiswagen am Wasserspielplatz im Landschaftspark Rheinbogen, werde natürlich ebenfalls weitergeführt. Der Verkauf sei auch in der Nebensaion geöffnet, dann biete man dort beispielsweise Waffeln an. Und am kommenden Karnevalswochenende könnten sich Eisfans bei schönem, sonnigen Wetter mit Speise-Eis aus natürlichen Zutaten erfrischen.

Während der Corona-Pandemie haben die Eishersteller weitere Lokale eröffnet. Die jüngste Eröffnung wurde im Januar in Düsseldorf an der Kasernenstraße gefeiert. Fast direkt nebenan liegt die stark frequentierte Eisdiele „Pia“. Kein Problem für die Seidels, denn „unser Klientel ist ein anderes“, sagt der Inhaber. Das bio-zertifizierte Speiseeis ohne Gluten sei ein „Alleinstellungsmerkmal“. Man richte sich an ernährungsbewusste Menschen jeden Alters.

Echtes „Gelato“ sei etwas ganz Besonderes. „Das hat sehr viel mit Physik zu tun“, verriet die 33-Jährige vor der Eröffnung ihrer ersten Eisdiele 2019 in Monheim. Die Zucker- und Milchanteile müssten in einem ganz bestimmten Verhältnis stehen, damit die kühle Köstlichkeit eine cremig-weiche Konsistenz erhalte. Seidel verwendet natürliche Zutaten ohne Aromastoffe, frische Früchte aber wenig Zucker und Fett. „Eis hat üblicherweise 35 Prozent Zucker, Gelato nur 15 Prozent.“

Inzwischen betreibt das Ehepaar fünf Eisdielen in der Region – unter anderem in Düsseldorf-Benrath an der Börchemstraße und in Langenfeld am Markt. Die beiden beschäftigen zehn feste Mitarbeiter sowie viele Aushilfskräfte. „Hier wollen wir zum Frühjahr weiter hochfahren.“ Weil auch die Beratung der Kunden bei Lebensmittelunverträglichkeiten groß geschrieben werde, brauche man entsprechend geschultes Personal.

Während seine Frau für die süßen Versuchungen und die leckeren Eiskreationen zuständig ist und ihrer Experimentierlust freien Lauf lässt, kümmert sich der ehemalige Geschäftsführer eines Maschinenbauunternehmens um die Abwicklung im Hintergrund.