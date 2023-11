Monheim Miete der Asyl-Container kostet 1,26 Millionen Euro

Als undankbar und engherzig schalt Bürgermeister Daniel Zimmermann die Eltern von der Lotten- und der Astrid-Lindgren-Schule in der Ratssitzung vom 20. September und unterstellte ihnen, Flüchtlingen gegenüber Vorurteile, gar Ressentiments zu hegen. Sein bisher stärkstes Argument für die Weiternutzung der Container auf dem Schulzentrum Krischerstraße als Flüchtlingsunterkunft entpuppt sich nunmehr als eine Rechnung, die wesentliche Parameter nicht einbezog. Als er in der fraglichen Sitzung die jeweiligen Kosten der Unterbringung auf dem ehemaligen Raiffeisen-Gelände zum einen und an der Krischerstraße zum anderen gegenüberstellte, fehlten bei letzterer ein entscheidender Faktor: 13 Millionen Euro gegen 150.000 Euro für die Umrüstung der Container, hieß es.