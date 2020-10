Kostenpflichtiger Inhalt: Hohlkehlefilmstudio und Setbau : Er vermietet Studio und Set an Filmteams

Michael Halein hat lange nach einer passenden Halle gesucht. In Monheim ist er fündig geworden. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Michael Halein hat eine Lagerhalle an der Siemensstraße umgebaut und kümmert sich um die Ausstattung und die Effekte für Produktionen. Auch klassische Werbung, beispielsweise für Baumärkte, wird in Monheim gedreht. Gerade hatte der 61-Jährige eine große Produktion für die Soap „Verbotene Liebe“ in seinem Studio.