Kirche : Messdiener-Boom: Monheimer Pfarre führt 20 neue ein

Monheim Diakon Stefan Wickert freut sich über den Zuwachs.

Die Monheimer „Medis“ bekommen Verstärkung. 20 neue Messdiener wurden jetzt in einer Familienmesse offiziell eingeführt. Der größte Teil stammt aus dem Kreis der diesjährigen Kommunionkinder. Sie haben sich im Anschluss an die Erstkommunion bei verschiedenen Treffen auf den Dienst am Altar vorbereitet. Stefan Wickert, Diakon der Pfarrgemeinde St. Gereon und Dionysius, freut sich über die hohe Anzahl der neuen Medis: „Ich bin schon ein bisschen stolz, dass sich so viele für den Altardienst entschieden haben.“ Das Messdienersein ist nicht auf das Dienen in der Messe beschränkt. Die Kinder treffen sich regelmäßig in Gruppenstunden, spielen gemeinsam, machen Ausflüge. In Monheim ist die Zahl der Messdiener nun auf 70 gestiegen. In Baumberg werden die neuen Messdiener nach den Sommerferien eingeführt. Dort verstärken dann 13 Interessenten die aktuell 140 Messdiener. Die Gruppenleiter sind auch beim Pfarrfest am Sonntag, 15. September, aktiv und bieten Aktionen für Kinder an.