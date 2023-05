Großes Spektakel Spielbank Monheim öffnet mit Prominenz

Zur Eröffnung der Merkur-Spielarena am Donnerstagabend in Baumberg sind zum „Promi-Schaulauf“ viele Gäste angekündigt – so etwa „Let’s Dance“-Jurorin Motsi Mabuse, Künstler Leon Löwentraut und „TV-Bachelor“ Andrej Mangold sowie Spielerfrau Claudia Effenberg. Später wollen Showmaster Lukas Sauer und seine Assistentin für wenige Minuten „Cash Cookies“ verteilen, besondere Glückskekse, in denen Bargeld steckt. Bei der großen Jackpot-Show im Anschluss lockt ein Hauptgewinn über 20.000 Euro. Zuvor die Eröffnungsreden von Gründer der Gauselmann Gruppe (Spielbank) und Vorstandssprecher Paul Gauselmann sowie von Monheims Bürgermeister Daniel Zimmermann. Es folgt eine „Winner Week“ mit täglichen Veranstaltungen, darunter die „Big Casino Gameshow“ an diesem Freitag sowie „Winner or Loser“ am Samstag. Für Sonntag, 15 bis 20 Uhr, lädt die Spielbank zu einer Schnitzeljagd durchs Casino ein.