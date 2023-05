Spielbank in Monheim Die Glücksspiele in Baumberg sind eröffnet

Der offizielle Eröffnungstag der Spielbank in Monheim brachte Monika Sch. aus Recklinghausen und Ulrike P. aus Bottrop am Donnerstagabend kein Glück. Die eine der beiden Freundinnen hatte in der ersten halben Stunde am bunt blinkenden Spielautomaten 100 Euro verloren, ihre Bekannten schon 200 Euro. Und während sich in der VIP-Lounge die Initiatoren des noblen Casinos gegenseitig zu der gut funktionierenden Zusammenarbeit beglückwünschten, versuchten die beiden Frauen verbissen, das verlorene Geld zurück zu gewinnen.