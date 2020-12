Monheim : Papierene Menschenkette signalisiert Solidarität

Monheim Viele Schulen, Kitas und auch die Stadt Monheim haben die Idee aus der Gesamtschule am Berliner Ring aufgegriffen. Jetzt soll die Menschenkette zu den Partnerstädten weitergetragen werden.

(elm) Eine an der Gesamtschule am Berliner Ring entstandene Idee, die zunächst eigentlich ganz klein war, wird gerade immer größer – und vor allem immer länger. An andere Menschen denken und Solidarität zeigen, dieses Bestreben der Schüler an der Gesamtschule wuchs, nachdem sich die Kinder unter anderem über viele großzügige Spielespenden aus der Bürgerschaft für ihre Pausen im engen Klassenverband gefreut hatten, denn die sind wegen der Corona-Schutzmaßnahmen gerade ganz anders als sonst. Es entstand die Idee zu einer kontaktlosen Menschenkette unter dem Motto: „Wo Du bist, scheint die Sonne!“ Dafür hat das Team der Gesamtschule ein Bildmotiv zum Ausmalen entworfen, das in den letzten Wochen an zahlreiche Schulen, Kitas und Tagespflegestellen verteilt wurde. Die ausgemalten Bilder werden anschließend gesammelt und in Form einer Menschenkette an immer mehr Fenster im Stadtgebiet gehängt.