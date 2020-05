Monheim Ausstellung : Menk: Ausstellung würdigt drei Musikerinnen

Monheim Die Geschäftsführerin der Firma Menk in Monheim wird gern kreativ und nutzt das Werksgelände für Projekte verschiedener Art. Jetzt rückt sie Musikerinnen in den Fokus.

(og) Seit Sommer 2019 lockt das UM-Haus (benannt nach der jüdischen Komponistin Ursula Mamlok) auf das Gelände der Firma Menk am Monbagsee. Jetzt ist dort eine Ausstellung zur Geschichte des Monbagsees, des Musikantenviertels und über „Clara, Claire und Ursula“ zu sehen. Lilo Ihringer, Geschäftsführerin der Firma Menk, lädt Kleingruppen in das obere Stockwerk ein – zum Verweilen bei Bildern, Karten und Informationen zur Geschichte des Monbagsees und des Musikantenviertels. Fotos geben Zeugnis davon, dass dort, wo heute Tausende von Menschen wohnen, einst Weite war. An der Größe der Bäume, so Ihringer, zeige sich, wie die Geschichte fortgeschritten ist.