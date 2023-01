Monheim Stadt meldet großen Zulauf beim Wohngeld

(elm) Und wie verlässlich ist die Zusage, dass IT. NRW die benötigte Software auch im April zur Verfügung stellt und nicht erst im Juni? „Es war chaotisch, wir haben einen Zulauf ohne Ende“, erklärte Dietmar Marx, Leiter der Abteilung Soziales. Man bearbeite die Anträge derzeit mit zwei Kollegen und leiste auch Vorabzahlungen, wenn alle Unterlagen vorlägen. „Damit die Leute nicht in finanzielle Schwierigkeiten geraten“, so Marx.