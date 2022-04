Landtagswahl 2022 Monheim : Mehr als 3800 Bürger beantragen Briefwahl

Schon viele Briefwähler in Monheim . Foto: Stadt Langenfeld/Andreas Voss

Monheim Die Unterlagen treffen voraussichtlich fünf Werktage nach Antragstellung ein, teilt das Wahlamt der Stadt Monheim mit. In Moheim sind gut 30.000 Bürger wahlberechtigt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(og) Mehr als 30.000 Monheimerinnen und Monheimer können am 15. Mai über die künftige Zusammensetzung des Landtags abstimmen. Das städtische Wahlbüro hat seine Arbeit aufgenommen und bereits Briefwahlanträge von gut 3800 Bürgern erhalten. 2800 Briefwahlscheine wurden daraufhin ausgestellt. Das Interesse an der Briefwahl ist damit erwartungsgemäß hoch. Zur Bundestagswahl im vergangenen Jahr hatte das Wahlbüro rund 13.000 Briefwahlscheine ausgestellt. Viele Bürger haben die Briefwahl gleich auf mehreren Wegen im Internet, per E-Mail und postalisch beantragt. Die Stadt bittet daher, die Briefwahl nur einmal zu beantragen.

Bis zum 24. April erhalten Monheimer Wahlberechtigte ihre Wahlbenachrichtigungskarten. Der Antrag auf Briefwahl ist damit über die Internetadresse www.monheim.de/briefwahl, den auf der Wahlbenachrichtigung aufgedruckten QR-Code, per E-Mail unter Angabe von Familienname, Vorname, Geburtsdatum und Wohnanschrift sowie Wahlbezirk und Nummer im Wählerverzeichnis an briefwahl@monheim.de oder postalisch mit dem auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung ausgefüllten und unterschriebenen Wahlschein-/Briefwahlantrag möglich. Die Briefwahlunterlagen werden nach Hause oder an eine andere benannte Adresse gesendet. Anträge auf Briefwahl werden innerhalb weniger Tage bearbeitet. Die Briefwahlscheine erhalten Wähler fünf Werktage nach Antragstellung. Im Wahlbüro im Rheinischen Saal des Rathauses, Rathausplatz 2, kann die Briefwahl ebenfalls beantragt und direkt im Anschluss gewählt werden.