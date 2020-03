Coronavirus : Mehr als 300 Arzneimittel werden knapp

Monheim/Hilden Falschmeldungen zu Ibuprofen haben für den Ausverkauf von Paracetamol gesorgt. Desinfektionsmittel gibt es ebenfalls nur rationiert.

Ibuprofen Es gibt sechs Firmen (2 in USA, 2 in Indien, 2 in China), die das Schmerzmittel produzieren. Lieferschwierigkeiten, Verpackungsprobleme oder Rohstoffknappheit seien Begründungen für ausbleibende Ware, sagt Johannes Butz

Auch Jürgen Wunderlich, Sprecher der Apotheken in Hilden, Langenfeld und Monheim, kennt die Probleme. Desinfektionsmittel sei in der Coronakrise extrem rar. „Wir dürfen es selbst herstellen und können Ethanol dafür jetzt auch unversteuert beziehen“, erklärt Wunderlich. Seine Apotheken verkaufen zwar noch Desinfektionsmittel, aber nur rationiert. „Pro Kunde 50 Milliliter“, erklärt der promovierte Pharmazeut. „Die Preise für die Rohstoffe gehen zurzeit durch die Decke. Im Vergleich zu normalen Zeiten sind die Einkaufspreise für Rohstoffe mittlerweile um 100 Prozent und mehr gestiegen.“ Statt in die Kundenberatung investieren er und seine Mitarbeiter „sehr viel Zeit damit zu recherchieren, was derzeit noch an Desinfektionsmitteln, Rohstoffen und nicht lieferbaren Medikamenten noch irgendwie zu bekommen ist“, so Wunderlich.