Monheim: Mega warnt vor falschen Mitarbeitern

Monheim Fremde an der Wohnungstür sind nicht im Auftrag des kommunalen Energieversorgers unterwegs, betont die Stadttochter.

Die Monheimer Elektrizitäts- und Gasversorgung GmbH (Mega) warnt vor falschen Mitarbeitern, die an Wohnungstüren klingeln und angeblich etwas nachschauen müssten. „Sollte etwa aus technischen Gründen ein Hausbesuch nötig sein, wird in der Regel vorher angerufen“, teilte die Stadttochter am Donnerstag mit. Jeder Mega-Mitarbeiter könne sich durch einen Dienstausweis inklusive Lichtbild und Dienstnummer legitimieren. Wer unsicher ist, sollte sich laut Mega unter Telefon 02173 9520-222 an das Team im Kunden-Center an der Rheinpromenade wenden.