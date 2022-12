Monheimer Energieunternehmen Mega bittet Kunden um Strom- und Gaszähler-Stände 

Dabei setzt der Monheimer Versorger auf Selbstablesung. Es seien keine Ableserkolonnen unterwegs, die sich über Klingeln und Ausweisen an der Tür erst Zugang ins Haus und zu den Zählern verschaffen müssen, teilt er mit. Die selbst abgelesenen Zählerstände können über die Internetseite www.mega-monheim.de übermittelt werden oder über ein Onlineportal, das direkt über den persönlichem QR-Code auf den im Dezember versendeten Kundschaftsanschreiben erreicht werden kann. Ebenso können die Zählerstände per E-Mail an ablesung@mega-monheim.de gesendet werden. Auch gebe es weiterhin die Möglichkeit, die Zahlen händisch im Vordruck auf der Rückseite der Kundschaftsanschreiben einzutragen und diesen portofrei an die Mega zurückzusenden. „Wer den Ablesevordruck nicht per Post versenden, sondern lieber selbst im Kundencenter an der Rheinpromenade 3a abgeben möchten, kann diesen auch gerne ganz unkompliziert in den Briefkasten direkt vor der Tür einwerfen“, zeigt Centerleiter Dirk Fleschenberg noch eine fünfte Möglichkeit der Datenübermittlung auf. „Der Briefkasten wird regelmäßig geleert, so dass die Zählerstände auch auf diesem Weg sicher übergeben werden können.“