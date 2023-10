Kulturwerke Monheim Max-Mutzke und seine Fans feiern die Musik

Gleich zu Beginn reichte schon das legendäre Bassmotiv aus der Queen und David Bowie Kooperation „Under pressure“ und das Publikum war aus dem Häuschen. Und diese Stimmung hielt magische zwei Stunden und 16 Top-Hits von vor vierzig Jahren. Da wurde im Publikum der berühmte Schlagzeugeinsatz in Phil Collins „In the air tonight“ angezeigt oder bei Foreigners „Urgent“ lauthals mitgesungen. Die Nummern reichten von Pop, Rock, Funk bis Soul. Bei „Let’s groove“ von Earth, Wind and Fire und „Get down on it“ von Kool and the Gang glich die Schulaula einem Danceclub. Eine Hommage an die Rheinische Seele war die Version des BAP-Klassikers „Verdamp lang her“.