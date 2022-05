Bauklötze im öffentlichen Raum : Marvin Dickhoff rückt Kunst ins Blickfeld

Marvin Dickhoff lädt die Bürger zu seinem Projekt ein. Foto: Kunstschule Foto: RP/KUnstschule

Monheim Am 21. und 22. Mai erleben die Monheimer beim Projekt „DisCover“ ihre Stadt auf ganz andere Weise.

Beim alltäglichen Durchqueren der Stadt verflüchtigt sich oft häufig Gesehenes und Vertrautes. Die Aufmerksamkeit wird eher auf das veränderliche Geschehen wie den Verkehr, vorbeiziehende Menschen oder andere bewegliche Objekte fokussiert. Bekanntes werde dabei nicht selten sogar so stark ausgeblendet, dass Objekte wie Skulpturen, Brunnen oder Stadtraummöbel aus der Aufmerksamkeit nahezu verschwinden. Unter dem Titel „DisCover“ will der Künstler Garvin Dickhof diese Objekte wieder zurück in das Blickfeld von Passanten rücken.

Mit bis zu 15.000 Bauklötzen lässt er Objekte wie Denkmäler und Parkbänke dafür entweder verschwinden oder scheine diese zu duplizieren, teilt die städtische Pressestelle mit.

Kaum Beachtetes werde so wieder in den Alltag zurückgeholt und die Aufmerksamkeit für die eigene Stadt geschärft. „Meine Arbeiten haben eines gemeinsam: Ich reiße gewöhnliche Alltagsmaterialien aus ihrer alltäglichen Umgebung heraus. Gegenstände, die im Einzelnen kaum Beachtung finden, fallen in der sorgfältig arrangierten Anhäufung dadurch plötzlich sonderbar auf“, erläutert Garvin Dickhof sein Projekt.

Und das ist ein Mitmach-Angebot. Alle Monheimer sind deshalb am 21. und 22. Mai, jeweils in der Zeit von 11 bis 18 Uhr, zum Mitbauen eingeladen und können dabei mit dem Künstler selbst in den Dialog treten.

Yvonne Klasen, Programmleiterin des Erwachsenenbereichs der Kunstschule sagt, sie freue sich schon jetzt auf die spielerische Intervention im öffentlichen Raum: „Das Projekt ermöglicht allen Teilnehmenden, von jung bis alt, einen niederschwelligen Zugang zu Kunst. Garvins Projekt bietet vertraute Anknüpfungspunkte, die zu komplexen künstlerischen Inhalten leiten.“ Das Mitbauen sei kostenlos, aber mit Blick auf die Erweiterung des eigenen Horizonts ganz sicher nicht umsonst, so die städtische Pressestelle.

Am Samstag, 21. Mai, sei Garvin Dickhof zunächst in Baumberg unterwegs und starte um 11 Uhr an der Friedenskirche, Schellingstraße 13. Am Sonntag, 22. Mai, werde er seine Bauklötze dann zunächst im Landschaftspark Rheinbogen an der Kapellenstraße stapeln und anschließend weiter in die Altstadt ziehen. Wer sich fragt, wo Garvin Dickhof sich genau aufhalte, könne seinen Standort auch live mitverfolgen. Das gelinge über Facebook: „Da Staunste Bauklötze“, Instagram: dastaunstebaukloetze und Twitter: @hochstapeln.