Monheim Stilvoller Martinsmarkt in Regen und Sturm

Tapfer, tapfer! Sowohl von den 170 Standbetreibern als auch von den unerwartet vielen Besuchern des Monheimer Martinsmarktes in der neuen Stadtmitte. Denn die einen wie die anderen hatten zumindest bis 14 Uhr mit Dauerregen, unfreundlichen Sturmböen und 10 Grad Celsius zu kämpfen. Allein den Alpakas in ihrem Mini-Gehege auf der Krischerstraße schien das unwirtliche Herbstwetter so gar nichts auszumachen.