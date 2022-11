Martinsmarkt in Monheim : Händler melden Umsatzrekorde

Martinsmarkt in Monheim

Beim Martinsmarkt wurde es in Monheim richtig voll. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Der verkaufsoffene Sonntag zum Martinsmarkt war schon immer der umsatzstärkste Sonntag, aber in diesem Jahr brach er Umsatzrekorde.

Persönlich freue sie, dass die Händler dem Martinsmarkt eine sehr hohe Anziehungskraft zugesprochen haben. So hätten viele Gäste die liebevolle Gestaltung lobend hervorgehoben. Die Organisation der Veranstaltung auf den neuen Flächen sei tatsächlich ein Kraftakt gewesen, räumt Wulke ein. Immerhin umfasste der Kreativmarkt 77 Buden, unter die sich 30 Food-Trucks mischten.

Bei einem Infostand der MEZ hätten sich viele Interessierte nach der weiteren Innenstadtentwicklung erkundigt. Die Kritik an den Baustellen ebbe ab. Nachdem sich viele Besucher bereits mit Weihnachtsgeschenken eingedeckt hätten, blickten die Händler nun aber sorgenvoll in den Dezember, so Wulke. „Sie fürchten, dass das Geschäft dann schwieriger wird.“