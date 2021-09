St. Martin in Baumberg : Martinskomitee sucht Ordner

In Baumberg soll es St. Martin wieder einen Zug geben. Foto: Achim Blazy (abz)

Monheim Das Baumberger Martinskomitee will auch in diesem Jahr an St. Martin erinnern und je nach Coronalage auch einen Zug organisieren.

