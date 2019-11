Monheim Kindertheater : Ali Baba - aus Papier erschaffen

Ali Baba und die 40 Räuber Zwei Zeitungen, zwei Figurenspieler, ein Theaterstück Am 13. und 14. November 2019 um jeweils 15 Uhr bringt das marotte Figurentheater das Märchen „Ali Baba und die 40 Räuber“ in die Volkshochschule Monheim am Rhein. Eines der schönsten Märchen aus Tausendundeiner Nacht erzählt von wundersamen Abenteuern, Geheimnissen und Wünschen, finsteren Mächten und dem Glück, das dem Mutigen treu bleibt. Mit Fantasie und Fingerfertigkeit kreieren die beiden Spieler Thomas Hänsel und Ruşen Kartaloğlu aus Zeitungspapier eine orientalische Märchenwelt und erzählen eine wundersame Geschichte. Das Kindertheaterstück zeigt mit welchen einfachen Mitteln man Welten auf der Bühne erzeugen kann. Es werden weder Handpuppen noch Marionetten benötigt, die beiden Spieler Hänsel und Kartaloğlu benötigen bloß Zeitungspapier. Aus ihnen werden Figuren gerissen, Felsen geknüllt und Zaubertore geschaffen. Mit Leidenschaft gehen die beiden in ihren Rollen auf. Da gibt es Fatima, die Frau Ali Babas, die kein Geheimnis für sich behalten kann, Bruder Kasim, der nur zu gerne etwas vom Schatz haben will und dessen tratschende Frau Güley und viele weitere Figuren inklusive der vierzig rachedurstigen Räuber in vierzig Olivenölfässern. Wer sich verzaubern lassen will, ist hier genau richtig. Das Theaterstück ist für Kinder ab fünf Jahren geeignet. Tickets gibt es für Kinder zum Preis von 3 Euro und für Erwachsene zum Preis von 5 Euro im Kundencenter der Monheimer Kulturwerke am Monheimer Tor oder online unter www.monheimer-kulturwerke.de. xx. Foto: RP/Veranstalter