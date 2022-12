Public Viewing in Monheim Marokko gegen Frankreich: Public Viewing in der Aula

(og) Schon vor dem Anpfiff ist es für Millionen Menschen ein Jahrhundert-Spiel: Mit Marokko steht am Mittwoch, 12. Dezember, erstmals in der Geschichte eine afrikanische Mannschaft in einem Fußball-WM-Halbfinale. Und weil auch viele Monheimer in dem nordafrikanischen Land ihre Wurzeln haben, haben sich die Stadt Monheim und der Verein „WiM – Wir in Monheim“ spontan dazu entschieden, das Spiel auf die Großbild-Leinwand der Aula am Berliner Ring zu bringen und dort live zu übertragen, teilt die Stadt mit. Anpfiff im Al-Bayt-Stadion von Al-Khor in Katar ist um 20 Uhr Monheimer Zeit. Der Einlass in die 615 Plätze zählende Aula beginnt um 19 Uhr. Eingelassen wird solange, bis alle Plätze besetzt sind. Der Eintritt ist frei.