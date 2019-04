Kunstwerk : Markus Lüpertz bringt die Gänseliesel in Form

Markus Lüpertz arbeitet in seinem Atelier an der Skulptur „Gänseliesel“, die nach dem Bronzeguss am Rheinufer aufgestellt wird. Foto: Horst Ossinger

MONHEIM Der renommierte Künstler Markus Lüpertz arbeitet an einer Bronzeskulptur für das Monheimer Rheinufer. Dabei ließ er sich jetzt über die Schulter schauen.

Ein Eins-zu-eins-Abbild des Monheimer Stadtwappens wird diese Skulptur nicht. Aber das war nicht gewollt und schon gar nicht zu erwarten bei der Vergabe der Auftragsarbeit an Markus Lüpertz (77): fürs Monheimer Rheinufer ein Monument der Gänseliesel zu schaffen. Mit dem Beil und der Flex bearbeitet der zu den erfolgreichsten Künstlern der Gegenwart zählende Lüpertz gerade seine in Gips geschaffene Figur, als er sich von Fotograf Horst Ossinger über die Schulter schauen lässt. In der Düsseldorfer Kunstgießerei Schmäke entsteht danach die Bronze-Skulptur für den Landschaftsbalkon an der Monheimer Straße. Wie das nebenstehende Bild zeigt, hält eine athletische Gänseliesel den Wappenvogel auf dem Arm. Keine Frage: Die Darstellung wird zur Diskussion anregen. Und das ist so gewollt.