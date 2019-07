Monheim : Klassik-Trio gastiert in der Marienkapelle

Monheim Das Aelius-Trio aus Köln spielt Werke von Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven und mehr.

(og) Unter dem Motto „Sommer und mehr“ präsentiert der Marienkapellenverein bei seinem Klangwellenkonzert am Sonntag, 7. Juli, um 16 Uhr in der Marienkapelle (An d’r Kapell) das Aelius-Trio aus Köln. Es wird Werke von Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven und anderen vortragen. Drei junge außergewöhnlich engagierte Musiker der Musikhochschule Köln gründeten im Jahre 2018 das „Aelius Trio”: Jennifer Seubel (Flöte), Elio Herrera (Cello) und Marco Sanna (Klavier), teilen die Leidenschaft für Kammermusik. Diese relativ ungewöhnliche Besetzung hat es sich zum Ziel gesetzt, bekannte und unbekannte Werke zu erforschen und zu interpretieren. Jennifer Seubel, mittlerweile Dozentin an der Musikhochschule für Musik und Tanz in Köln, und ihre Begleiter Elio Herrera aus Venezuela sowie Marco Sanna aus Calgari, Sardinien sind auch international erfolgreich tätig.