Auf A 59 bei Monheim/Langenfeld Mann verletzt Frau lebensgefährlich – und baut dann Unfall

Ein flüchtender mutmaßlicher Messerstecher hat auf der A 59, Höhe Ausfahrt Monheim, einen Unfall gebaut. Der 54-Jährige wurde festgenommen. Er steht laut Polizei und Staatsanwaltschaft unter dringendem Verdacht, eine Frau in Wuppertal durch Stiche lebensgefährlich verletzt zu haben. Die 62-Jährige wurde am frühen Samstagmorgen im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Elberfelder Nordstadt aufgefunden, nachdem eine Zeugin wegen eines heftigen Streits zweier Menschen die Polizei gerufen hatte. Die lebensgefährlich Verletzte musste reanimiert werden. Als möglicher Tatverdächtiger wurde der 54-Jährige ermittelt. Im Rahmen der landesweiten Fahndung wurde der Mann nach dem Unfall auf der A 59 festgenommen. Bei der Durchsuchung seines Autos fand die Polizei auch das mutmaßliche Tatmittel. Worum es sich dabei genau handelte, blieb zunächst unklar. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.