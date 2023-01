Polizei beendet Suche Vermisster Mann ist zurück in Seniorenwohnheim

Die Polizei konnte am Sonntagvormittag ihre Suche nach einem 53-Jährigen Mann erfolgreich abschließen. Die Beamten hatten mit einem Großaufgebot an Kräften nach dem in einem Seniorenwohnheim in Monheim vermissten schlanken und dunkelhaarigen Bewohner gesucht, der 1,83 Meter groß ist. Er war mit einer schwarzen Jogginghose beleidet und trug einen weißen Pulli. Darüber hatte er eine schwarze Winterjacke an. Gegen 11.20 Uhr hat sich das Seniorenheim an die Polizei gewandt, um mitzuteilen, dass der Vermisste selbstständig und wohlbehalten zurückgekehrt war. Wo sich der 53-Jährige, der auf eine tägliche Medikamenteneinnahme angewiesen sei, so die Polizei, aufgehalten habe, ist weiter unklar. Bei seiner Rückkehr ging es dem Mann gut, er sei weder unterkühlt noch verletzt gewesen, berichtet die Polizei.