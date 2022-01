Linie 788 in Monheim : Mann entblößt sich vor jungen Frauen im Bus

Monheim Die Polizei sucht Zeugen für die Vorfälle. Die Beamten gehen in beiden Fällen von ein und demselben Täter aus.

Am Donnerstagmorgen sind in Monheim zu unterschiedlichen Zeiten zwei junge Frauen in einem Linienbus von einem bislang noch unbekannten Mann sexuell belästigt worden. Die Polizei geht aufgrund der derzeitigen Erkenntnisse davon aus, dass es sich um dieselbe Person handelt. Gegen 7.40 Uhr war eine 15-jährige Schülerin in der Linie 788 unterwegs, als an der Haltestelle „Holzweg“ ein Mann einstieg und sich der Jugendlichen in Scham verletzender Weise zeigte und onanierte, so die Polizei. Die Schülerin forderte ihn auf dies zu unterlassen, der Mann reagierte jedoch nicht. Kurz darauf stieg die Jugendliche am Schulzentrum „Berliner Ring“ aus. Ebenfalls in der Linie 788 - gegen 9 Uhr - war eine 17-Jährige von einem Fahrgast in ähnlicher Weise belästigt worden. Die Jugendliche war am Busbahnhof eingestiegen und sah in Höhe der Haltestelle Finkenweg einen Mann mit entblößtem Geschlechtsteil im Gang stehen. Beide Frauen brachten die Fälle zur Anzeige. Der Mann wird als 25 bis 30 Jahre alt beschrieben, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, normale Statur, dunkler Bart, mitteleuropäische Erscheinung, schwarze Cargohose, dunkle Jacke mit weißer Aufschrift („M65 Giant“) und eine schwarze Mütze.