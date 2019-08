Monheim : Mann betrügt 90-Jährige und erbeutet Geld

Monheim Der Unbekannte hat sich als Arbeitskollege des verstorbenen Ehemannes ausgegeben.

(og) Opfer eines Trickbetrugs ist am Montagnachmittag eine 90-jährige Monheimerin geworden. Das teilt die Polizei mit. Unter dem Vorwand, ein alter Bekannter ihres verstorbenen Ehemannes zu sein, hat sich ein Betrüger Zutritt zu ihrer Wohnung an der Marderstraße verschafft und dabei eine hohe Summe Geld erbeutet. Gegen 13 Uhr, so die Polizei, habe der Mann die 90-Jährige auf dem Nachhauseweg angesprochen. Er sei ein alter Arbeitskollege ihres verstorbenen Mannes. Auf seinen Vorschlag, sich bei ihr zuhause alte Fotos anzuschauen, ging die Frau ein und ließ den Unbekannten in ihre Wohnung. Während des Gesprächs forderte er sie auf, ihm den Aufbewahrungsort ihres Bargelds zu zeigen.