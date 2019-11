Schläge und Tritte ins Gesicht : 36-Jähriger in Monheim getötet - Tat wurde gefilmt

36-Jähriger in Monheim getötet - Tat wurde gefilmt

Monheimer stellten am Tatort Blumen und Kerzen auf (Archivfoto). Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Im Juli ist ein Mann in Monheim getötet worden. Sein Gesicht wurde durch Gewalt bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Der Staatsanwaltschaft liegen nun neue Erkenntnisse zur Tat auf der Mittelstraße vor.

Inzwischen sind einige grausame Details aus dem Obduktionsbericht des 36-jährigen Monheimers bekannt geworden, der am 20. Juli bei einer nächtlichen Auseinandersetzung auf der Mittelstraße getötet worden ist . Auf Nachfrage bestätigt der Düsseldorfer Staatsanwalt Stefan Peters, dass das Opfer nicht nur eine – letztlich tödliche – Stichverletzung in die Beinarterie erlitten hat, sondern mehrere durch Messer beigebrachte Schnitt- und Stichverletzungen.

„Was wäre gewesen, wenn wir uns getroffen hätten? Wenn wir gemeinsam unterwegs gewesen wären?“ Ein guter Freund des 36-jährigen Monheimers macht sich immer noch Selbstvorwürfe, dass er ihm nicht helfen konnte. Denn er glaubt nicht an ein zufälliges Treffen zwischen seinem Freund und den Tätern, zumal dieser, wenn er allein unterwegs war, stets seine „Beats“ auf den oder „AirPods“ in den Ohren gehabt habe. Angeblich auch damals, in jener verhängnisvollen Sommernacht, als er von Monheim, wo seine Lebensgefährtin wohnte, auf dem Heimweg nach Baumberg war.