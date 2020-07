Zirkusprojekt : Manege frei für Nachwuchs-Artisten

Monheim Balancieren auf dem Seil ist nur eine der vielen Übungen im Ferienangebot „Circus Leben“, bei denen die Kinder sich für den großen Auftritt vorbereiten. Allerdings bleiben coronabedingt einige Zuschauer weg.

„Ich wollte unbedingt meinen Radschlag üben. In der Akrobatik-Gruppe habe ich das jetzt machen können“, sagt die Sechsjährige. Aufgeregt schwärmt sie von der „Menschen-Pyramide“ – eine Choreographie, die die Gruppe an der Leiter einstudiert hat und ihr großen Spaß bereitet. Charlotte (8) und Leonie (9) beteiligen sich ebenfalls mit viel Begeisterung an den Übungen und finden es toll, dass sie trotz der Corona-Einschränkungen mit anderen Kindern was erleben können – wenn auch nicht wie sonst auf der Bürgerwiese, sondern auf dem Hof de Rosa-Parks-Schule.