Demonstration : Mahnwache protestiert gegen die Tierversuche bei Bayer

Monheim (mei) Bei einer bundesweiten Protestaktion gegen Tierversuche haben am Freitagabend etwa 40 Menschen vor dem Bayer-Gelände an der Alfred-Nobel-Straße eine Mahnwache abgehalten. Mit Plakaten und Grabkerzen wandte sich die Gruppe bei der von Anna Pradinja angemeldeten Demonstration gegen die Tierversuche der Bayer-Abteilung Animal Health.

Animal-Health-Sprecher Martin Wans wies auf Anfrage unserer Zeitung die Vorwürfe zurück. „Die Tierversuche in unserem Unternehmen liefern wichtige Erkenntnisse bei der Entwicklung von Produkten, die der Gesundheit von Tieren dienen.“ Als Beispiel nannte Wans ein von Bayer auf den Markt gebrachtes Floh- und Zeckenhalsband für Hunde. „Es schützt vor Krankheitserregern, die durch Parasiten übertragen werden.“ Bei den Forschungen seien Hunde und Katzen eingebunden gewesen. Auch sei ein neuartiges Medikament zur Prophylaxe von Atemwegserkrankungen bei Kühen in Monheim getestet worden. 90 Prozent der Tierversuche bei Animal Health sind Wans zufolge gesetzlich vorgeschrieben. Auch für die Haltung gebe es Vorgaben etwa bezüglich Platz, Lüftung und anderer Kriterien zum Wohle der Tiere. Dem von der Mahnwache gemachten Vorwurf der Quälerei widersprach Wans ebenso. „Wir reden nicht von Quälerei, sondern von Belastung. Aber das Wohlergehen der Labortiere liegt uns am Herzen. „Nach abgeschlossenen Versuchen geben wir immer wieder Hunde an Tierheime ab. Wegen ihres guten Zustands sind sie bei neuen Haltern sehr beliebt.“