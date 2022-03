Monheim Unfall : Teenager stürzt von Schuldach sechs Meter in die Tiefe

Foto: Patrick Schüller 7 Bilder Tragischer Unfall in Monheim - Mädchen bricht durch Schuldach

Monheim Bei dem Sturz von einem Turnhallendach in Monheim hat sich ein Mädchen am Sonntag schwer verletzt. Es stürzte durch ein Oberlicht sechs Meter in die Tiefe. Laut Polizei hatte es von dem Dach aus ein Foto machen wollen.

(elm) Offenbar um ein Foto zu machen, hat am Sonntagabend ein 13-jähriges Mädchen auf dem Gelände der Hermann-Gmeiner-Schule das Dach der Turnhalle erklommen. Als es versehentlich oder absichtsvoll in ein Oberlicht trat, gab dieses nach und das Mädchen stürzte sechs Meter in die Tiefe. Die Feuerwehr musste zur Rettung des Kindes die Hallen- und andere Türen aufbrechen. Das Mädchen wurde nach erster notärztlicher Behandlung zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus gebracht.

Insgesamt sollen sich fünf Kinder auf dem Schulgelände der Erich-Klausener-Straße aufgehalten haben. „Des weiteren waren das zwei elfjährige Mädchen und zwei zwölfjährige Jungen“, berichtet Diane Dulischewski, Sprecherin der Kreispolizei. Es ist nicht bekannt, ob eines der Kinder den Notruf absetzte. „Das Kind hatte noch Glück im Unglück, dass es es sich um einen Anbau der Turnhalle handelte, nämlich die Umkleiden, so dass die Fallhöhe nur fünf bis sechs Meter betrug“, erklärt Torsten Schlender, Chef der Monheimer Feuerwehr. Die Turnhalle messe eher zehn Meter. Die Feuerwehr habe die Hallentüre aufbrechen müssen, weil sonntagabends natürlich kein Hausmeister greifbar war. „Es war ja höchste Eile geboten“, so Schlender. Nach der ersten notärzlichen Einschätzung lagen keine sehr schweren Verletzungen vor. Das Mädchen habe vermutlich nicht damit gerechnet, dass die Kunststoff-Oberlichter kein Gewicht tragen können, so Schlender.