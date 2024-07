Kunst in Monheim Wie sich die Mack-Pyramide verändern soll

Wenn man nicht weiß, wonach genau man suchen soll, kann man sie schnell übersehen: Die Rede ist von der Mack-Pyramide. Der Bau, der von dem bekannten Künstler Heinz Mack stammt, existiert seit mehr als drei Jahrzehnten. Zu finden ist er an der Opladener Straße am Stadtrand, wo es zumeist ohnehin nicht besonders belebt ist. Derzeit haben die rund 30 Mitarbeiter der Monheimer Kulturwerke ihre Büros in dem Bau. Ende des Jahres werden sie aber in die Kulturraffinerie K 714 umziehen. Nach Vorstellung der Stadt soll an dem Gebäude dann etwas Neues entstehen.