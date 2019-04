Monheim : Stadt macht Monheimer Bürgerwiese fit

Monheim Im Herbst sollen die neuen Grillplätze, Spielgeräte und der Sportbereich fertig sein.

(og) In den kommenden Tagen beginnt die Umgestaltung der Bürgerwiese im Monheimer Süden. 850.000 Euro investiert die Stadt in die Gestaltung, 150.000 Euro in eine neue Toilettenanlage.