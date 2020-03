Infoabend am Freitag im Ratssaal : Macher der Kulturraffinerie stellen Monheimer Bürgern Hallenkonzept vor

MONHEIM Informationsabend zur Kulturraffinerie K714 am Freitag, 6. März, im Ratssaal. Ideen und Anregungen von Monheimern sollen sich widerspiegeln.

Die alte Fassabfüllhalle an der Rheinpromenade wird zu einer modernen Veranstaltungshalle mit dem Namen Kulturraffinerie K714 umgebaut. Über den Stand der Planung und das Architekturkonzept informieren die Beteiligten am heutigen Freitag ab 18 Uhr Interessierte im Ratssaal.

Nach Angaben von Stadtsprecher Thomas Spekowius sind viele Wünsche und Anregungen von Bürgern in die Planung eingeflossen. „Ein vielfältiges Programm, eine ansprechende Gastronomie und dass es ,ihre’ Veranstaltungshalle wird“ – dafür hatten sich laut Spekowius Monheimer bei einer so genannten Konsultation der Stadtverwaltung zur geplanten Kulturraffinerie K714 ausgesprochen. Zehn Wochen lang konnten sich Interessierte Anfang 2019 mit eigenen Ideen und Anregungen zum Umbau einbringen.

„Jetzt sind die Entscheidungen zu der Konsultation auf der Beteiligungsplattform Mitdenken veröffentlicht worden“, so Spekowius. Danach solle die neue Veranstaltungshalle vielfältig genutzt werden – auch unter Einbeziehung der lokalen Vereine. „Gewünscht wurden eine Gastronomie, die auch außerhalb von Veranstaltungen in das historische Gebäude lockt, sowie ein unverstellter Blick auf den Rhein.“ Wichtig waren den Teilnehmenden laut Spekowius zudem der Erhalt des Industriecharakters der alten Abfüllhalle, Barrierefreiheit und eine komfortable Ausstattung sowie ökologische Aspekte beim Umbau und Betrieb. „Die nun veröffentlichten Entscheidungen spiegeln diese vielfältigen Wünsche wider“, findet Spekowius. So sollen in der Kulturraffinerie K714 dank einer komplexen Bühnentechnik ganz unterschiedliche Veranstaltungsformate möglich sein. „Sämtliche Räume können flexibel genutzt werden. Eine attraktive Gastronomie an der Rheinseite und eine Dachterrasse mit Barbetrieb sollen gleichsam Monheimer wie auch auswärtige Veranstaltungsgäste zum Verweilen einladen.“