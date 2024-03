„Interessiert mich die Bohne“ Monheimer Lottenschüler spenden für Kolumbien

Tags darauf stand für alle Kinder und Lehrer in Begleitung einiger Eltern eine Fußwallfahrt zur Kirche St. Dionysius in Baumberg auf dem Programm. Nach einem Segen in der Schule machten sich alle bei Sonnenschein gemeinsam auf den Weg. Entlang des Rheins gab es verschiedene Stationen mit Impulsen. So machte die Schulgemeinschaft etwa beim Aalschocker halt, um gemeinsam zu singen. Nach einem Picknick wurde unter dem Motto „Interessiert mich die Bohne – wir tun was, für die Menschen in Kolumbien“ Gottesdienst gefeiert. Die Kinder spendeten zugunsten des Miseror-Projekts die erstaunlich hohe Summe von mehr als 500 Euro.