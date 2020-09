Vorlese-Wettbewerb : Lottenschule gewinnt Lesung im Ulla-Hahn-Haus

Monheim Monheim (og) Einen Doppelsieg mit dem ersten und zweiten Platz hat die Lottenschule im Ulla-Hahn-Haus beim Vorlesewettbewerb des Lions-Fördervereins „Monheim am Rhein – Alte Freiheit“, an dem sich elf Schüler vierter Klassen aus Monheimer Grundschulen beteiligten.

1. Preis: Jonas P. (4a, Lottenschule), 2. Preis: Oskar A. (4b, Lottenschule), 3. Preis: Metehan A. (4c, Grundschule am Lerchenweg). Jeder der Bestplatzierten erhielt neben einer Urkunde ein von der Bücherstube Rossbach gesponsertes Buch. Alle anderen Teilnehmer erhielten das Lob der Jury sowie einen kleinen Preis und eine Urkunde.

Als Sonderpreis gibt es für die Siegerklasse des Lions-Vorlesewettbewerbs am 29. Oktober eine Autorenlesung im Ulla-Hahn-Haus. Andrea Karimé stellt dann ihr Buch „Samba, Schwein und das Geheimnis der Mühle“ vor.

Über zwei Büchergutscheine für die Schulbücherei konnte sich die Lottenschule in Gesamthöhe von 350 Euro freuen, für die Schulbücherei der drittplatzierten Grundschule am Lerchenweg gab es einen Büchergutschein in Höhe von 100 Euro.