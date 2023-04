Monheim/Mundia Lottenschüler spenden 1000 Euro

Seit vielen Jahren bereits sammelt die Lottenschule bei besonderen Anlässen Geld, um den Förderverein bei seiner Arbeit an der Mädchenschule in Mundia/Indien zu unterstützen. Dana Drechsel, die diese Aktionen organisiert, kennt die Mädchenschule in Mundia persönlich. So konnten in der Vergangenheit etwa Flip-Flops und Schulrucksäcke für die Schülerinnen angeschafft werden. Die aktuellen Spendengelder werden für die Anschaffung weiterer Möbel und Arbeitsmaterialien eingesetzt. Immerhin habe die Mädchenschule seit diesem Schuljahr ein „Upgrade“ bekommen: Sie wurde zur Senior Secondary Schule aufgewertet und umfasst nun auch die Klassen 9 bis 12. Der Förderverein muss daher weitere Baumaßnahmen initiieren, um den Schülerinnen eine gute Lernsituation zu ermöglichen.