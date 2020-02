Monheim Modelleisenbahnen : Lokführer tüfteln auch digital am Gleisnetz

Karl Kreuer präsentiert die Modellbahn-Ausstellung in Monheim und erklärt die Funktionsweise. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Der Modellbahn-Club hat in sein Vereinsheim eingeladen und auch ganz junge Hobby-Eisenbahner für analoge Spuren begeistert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Cristina Segovia Buendía

Gebannt blickt Moritz auf die mit moosgrünem Filz bedeckte Holzspanplatte im Vereinsheim des Modellbahn-Clubs: Winzige Details finden sich darauf wieder, menschliche Figuren, Bäume, Zäune und einige Gebäude sind darauf platziert. Die nimmt Moritz aber nur im Augenwinkel wahr. Was die Aufmerksamkeit des Sechsjährigen wie ein Magnet anzieht, ist die eiserne Lok, die mittendrin ihre Runden dreht.

Aufmerksam beobachtet auch ein ähnlich begeisterter, aber deutlich älterer Herr das Geschehen und leitet Moritz in der Bedienung der uralten und analogen Märklin Eisenbahnen an. Der rüstige Rentner ist Mitglied im Modellbahn-Club Monheim, der zu einem Tag der offenen Tür in ihrem Vereinsheim geladen hat.

Info Club trifft sich immer montags Wer Modellbahn-Club Monheim Wann Treffen gibt es jeden Montag von 18 bis 20 Uhr in den Räumen an der Friedenauer Straße 17.1

Was Der Verein bietet regelmäßige Workshops und Einführungen in die Digitaltechnik an

Weitere Infos gibt es unter www.facebook.com/MBC.Monheim

„Moritz hat eine ganz alte H0-Bahn vom Opa zu Hause, die wir aber aus Platzgründen noch nicht aufbauen konnten“, erklärt Moritz‘ Mutter Annette Ehmann aus Leichlingen. Bevor sie ihr Wohnzimmer als Spielwiese opfert, wollte sie schauen, ob Moritz dieses doch eher traditionelle Hobby anspricht.

Das scheint der Fall zu sein. Der Sechsjährige steuert, unbeeindruckt vom Getümmel im Raum, konzentriert die kleine Lok durch die Szenerie: mit vier Druckknöpfen an denen kleine Leuchtdioden angebracht sind, lassen sich die Weichen einstellen. Mit einem Drehregler auf der rechten Seite steuert Moritz gefühlvoll die Geschwindigkeit des Zuges. Aufpassen muss er, dass die verschiedenen Gefährte auf der Strecke bei der Weichenumstellung nicht miteinander kollidieren.

Analog ist diese Bahn. Doch sie ist längst nicht die einzige, mit der sich die Eisenbahner beschäftigten, verrät Club-Chef Karl Kreuer.

Die Faszination Modellbahn ist aus seiner Sicht überhaupt nicht antiquiert. Im Gegenteil: Er beispielsweise bastelt regelmäßig an einer digitalen Modellbahn, die nicht mehr analog über Knöpfe gesteuert, sondern am Computer programmiert wird und anschließend über Tablet und Handy bedient werden kann.

„Bei mir geht das Hobby mehr in Richtung Hightech“, sagt der 52-jährige Schreiner, der bereits als Kind mit Modellbahnen in Kontakt kam. „Damals habe ich auch mit den analogen Modellen gespielt, aber mittlerweile gibt es ja viel mehr Möglichkeiten.“ Der Herstellungsprozess bis zum fahrbaren Modell sei das, was ihn begeistere.

Die einen, verrät Kreuer, beschäftigten sich innerhalb des vielfältigen Hobbys lieber mit der Technik, für andere mache der Bau einer originalgetreuen Szenerie, wie etwa einem Ausschnitt des Hitdorfer Hafens oder des Langenfelder Bahnhofes, den Reiz dieser Freizeitbeschäftigung aus.

„Was ich zum Beispiel ungern mache, ist es die ganzen Zäune und Schienen zu malen“, verrät Kreuer. Die Elektronik fasziniere ihn mehr – alles richtig zu verkabeln und am PC zu programmieren. „Wenn am Ende dann alles so läuft, wie man es programmiert hat, dann ist das ein sehr schönes Gefühl.“ Optimierungsmöglichkeiten finde er dabei immer wieder. Es sei also keine Beschäftigung, mit der man abschließt. Und die Technik böte heutzutage ohnehin mehr und neue Möglichkeiten.

Kreuer begibt sich nämlich gerne auch mal in für ihn noch völlig fremde Gewässer, wie etwa dem 3D-Druck. Einzelteile kann sich der Hobby-Bastler so ganz autark herstellen. „Das ist aber gar nicht so leicht“, verrät er, während er auf einen von ihn selbstgedruckten und gebauten Schiffskran deutet. „Der ist mir nicht so gut gelungen.“ Hier und da kleinere Makel hat das weiß angestrichene Plastikgerüst. Die Einzelteile müssen zuerst alle über ein bestimmtes Computerprogramm am Rechner vorgezeichnet werden. Diese werden dann im 3D-Drucker hergestellt. „Und am Ende muss man natürlich alles zusammenbauen.“