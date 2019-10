Stadtgespräch : Monheimer Lions starten Adventskalender-Verkauf

Monheim Auf dem Martinsmarkt am 3. November sind die Türchenkalender erstmals erhältlich.

Auf dem Martinsmarkt am Sonntag, 3. November, startet der Lions-Förderverein Monheim Alte Freiheit den Verkauf seines Adventskalenders. Seit 2004 stellen heimische Geschäftsleute für diese Kalendertombola Gewinne in Form von Gutscheinen oder Sachpreisen zur Verfügung. „Der Lions-Club bedankt sich sehr herzlich bei den Sponsoren, die unserer Kalenderaktion immer wieder treu bleiben und in diesem Jahr Gewinne im Gesamtwert von mehr als 5400 Euro gespendet haben“, sagt Club-Präsident Bernd Stephan. Der Erlös aus dem Verkauf der Kalender werde noch vor Weihnachten an bedürftige Menschen in Monheim verteilt. „In diesem Jahr haben wir den Kalender noch einmal deutlich hochwertiger gestaltet. Dafür hat uns der Monheimer Fotograf Friedemann Fey wieder ein wunderschönes winterliches Motiv der Kirche St. Gereon unentgeltlich zur Verfügung gestellt“, berichtet die Vorsitzende des Lions-Fördervereins, Annette Busemann. Die Kalender – 1500 Stück zu einem Stückpreis von 5 Euro – gibt’s am Martinsmarktstand der Lions und anschließend, falls nicht ausverkauft, bei den Monheimer Kulturwerken, Rathausplatz 20. Die Gewinnzahlen werden ab dem 1. Dezember unter www.lions-monheim.de veröffentlicht.